Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты тревог Минцифры страны. Как пишут местные СМИ, на границе с Белоруссией замечена активность военной авиации. Сведений о взрывах и обстрелах пока не поступало.

По Украине ширятся воздушные тревоги. Активность вражеской авиации в Белоруссии, — говорится в сообщении Telegram-канала «Труха Украина».

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой. 17 декабря движение поездов в киевской подземке восстановили.

Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.