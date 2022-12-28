По всей Украине снова объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей Украине объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты тревог Минцифры страны. До этого воздушная тревога сегодня объявлялась в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Telegram-канал УНИАН сообщил о тревоге по всей стране в 12:26 мск.

Сегодня же украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрывах в Краматорске и Славянске. Как пишут украинские СМИ, в городах работает ПВО. Минобороны РФ о боевых действиях на данном направлении сегодня не сообщало. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по региону наносятся удары. В офисе президента Украины подтвердили ракетный удар по Харькову.

Воздушную тревогу до этого объявляли на всей территории страны 27 декабря.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.