Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины

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Во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Как пишут авторы поста, причиной могла послужить информация белорусских пабликов о взлете самолетов Миг-31К в сторону Украины.

Белорусские Telegram-каналы говорят о взлете на территории соседней страны самолетов Миг-31К, которые используются как носители сверхзвуковых ракет «Кинжал». Возможно, поэтому по Украине объявили воздушную тревогу, — говорится в сообщении.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу и срочно пройти в укрытия.

Накануне воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Украины, среди которых Хмельницкая, Ровненская, Тернопольская, Николаевская, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская области, а также территория Запорожья, контролируемая Киевом. В самом Киеве также была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в разных областях Украины периодически объявляется с 10 октября. В тот день ВС РФ стали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.