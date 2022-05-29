По всей Украине построят новую систему бомбоубежищ Украинский министр Чернышов заявил о планах властей построить бомбоубежища по всей стране

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Власти Украины намерены создать современную систему бомбоубежищ по всей стране, передаёт агентство УНИАН со ссылкой на украинского министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Он объяснил, что планируется построить укрытия двух типов: наземного и подземного.

Чернышов отметил, что новые подземные укрытия должны будут выполнять двойную функцию — обеспечивать безопасность для мирных жителей в случае опасности и использоваться в качестве подземных паркингов. По его оценкам, реализация программы займет полтора года.

Мы сейчас работаем над современными инженерными решениями для того, чтобы построить систему бомбоубежищ по всей стране. Речь идет также о разработке государственных строительных норм. Новые укрытия будут предусматривать уровень безопасности, а также их доступность для всех категорий населения, — сказал украинский министр.

В начале апреля портал Spiegel online сообщил, что в Германии на фоне ситуации на Украине всерьёз заговорили о том, чтобы восстановить систему общественных бомбоубежищ, которые существовали по всей стране со времён Второй мировой и холодной войн. Министр строительства немецкой земли Бавария предложил выделять гражданам государственные субсидии на строительство подземных гаражей-бункеров.