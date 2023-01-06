По всей Украине объявлена воздушная тревога

Фото: S. Ziese/blickwinkel/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена по всей Украине, следует из онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве — в 13:45 мск, далее распространился по всей территории страны. Сирены воздушной тревоги на Украине включаются третий день подряд.

В 13:46 сирены зазвучали в Житомирской области, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и Кировоградской.

Telegram-канал «Страна.ua» указывает, что причиной объявления воздушной тревоги стал вылет с территории Белоруссии боевого самолета МиГ, способного нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

31 декабря в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. Там сработали системы ПВО. В Одессе и Николаеве были введены временные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара. 1 января глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня.

5 января министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия.