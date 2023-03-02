По всей Украине объявили воздушную тревогу Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге во всех областях страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Ранее сегодня тревогу уже объявляли в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а еще раньше — в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах страны в период с 19:54 по 19:57 по Московскому времени. Украинские СМИ объясняют это взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Утром 22 февраля сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. СМИ сообщали, что население оповестили об угрозе ракетных ударов после того, как в Белоруссии в воздух подняли авиацию. Одновременно с этим в России в ряде регионов воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций, что оперативно опровергли в МЧС, назвав причиной фейковой информации хакерскую атаку.

2 марта глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты пробрались на территорию Брянской области и обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек, пострадала 10-летняя девочка.