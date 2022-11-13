По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, свидетельствует информация онлайн-карты Минцифры государства. Все регионы страны там обозначены красным цветом. Об опасности и необходимости укрыться в безопасных местах сообщили киевские власти.

Согласно онлайн-карте тревог ведомства, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области. За считанные минуты он распространился по всей территории Украины.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали в также контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.

Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.