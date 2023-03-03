По всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», причиной объявления тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К «Кинжал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Воздушная тревога уже по всей Украине. Причина — взлет российского Миг-31, — говорится в сообщении.

Накануне во всех украинских регионах уже объявлялась воздушная тревога. По данным местных СМИ, причина была той же — взлет российских истребителей-перехватчиков МиГ-31. Сирены были активированы в период с 19:54 по 19:57 по московскому времени, позднее воздушная тревога была отменена.

Утром 22 февраля сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. СМИ сообщали, что население оповестили об угрозе ракетных ударов после того, как в Белоруссии в воздух подняли авиацию. Одновременно с этим в России в ряде регионов воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций, что оперативно опровергли в МЧС, назвав причиной фейковой информации хакерскую атаку.