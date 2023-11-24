«По уши в долгах»: на Украине предупредили о крахе экономики Экономист Вернивский: аграрная модель экономики приведет Украину в тупик

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор, как это делает Аргентина, заведет страну в круг, по которому она будет ходить бесконечно, заявил экономист Павел Вернивский в статье, опубликованной изданием «Фокус». По его мнению, выхода из такого круга нет, поскольку государство будет сидеть «по уши в долгах».

Она [Аргентина] уже много лет ходит по кругу. Либеральные лидеры меняют социалистов и наоборот, но ни один из них не может изменить структуру экономики. В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет, — подчеркнул экономист.

Он считает, что аграрная экономика не способна покрыть все расходы Украины. Из-за этого у государства будут скапливаться долги, которые оно не сможет погасить. При этом дефолты станут привычным явлением, заключил Вернивский.

Ранее замминистра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Евросоюз выделит Киеву только €9 млрд из 18 запланированных в 2024 году. По его словам, конечное решение ЕС по сумме может стать известно в декабре. Обещанное финансирование на четыре года составляет €50 млрд, €39 млрд из них пойдут на покрытие дефицита бюджета страны.