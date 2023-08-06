По Украине прокатилась серия взрывов По Украине прокатилась серия взрывов

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сразу несколько регионов Украины подверглись атакам в ночь на воскресенье, пишут местные СМИ. Судя по онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

Издание «Украина.ру» сообщило о взрывах в Херсонской области. Отмечается, что налет совершили около девяти «Гераней». Министерство обороны РФ пока не подтверждало эту информацию.

Также издание отмечает, что в сторону Украины вылетели сразу 14 бомбардировщиков Ту-95 МС. По данным официального Telegram-канала Командование Воздушных Сил ВСУ, взрывы были слышны в Купянске. Зафиксирован пуск третьей группы ударных БПЛА Shahed с российской стороны. Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой области. Минобороны РФ также не подтверждало эту информацию.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которых хранилась западная техника. В Хмельницкой области были уничтожены склады с авиационным топливом. В ведомстве отметили, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены. В МО отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.