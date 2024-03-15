Принц Уильям изменяет жене с экс-моделью? Кто она и ждать ли развода с Кейт

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кейт Миддлтон и принц Уильям в представлении ИИ

Британская принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не показывается на публике уже более двух месяцев. Ранее она перенесла операцию на брюшной полости и находилась в больнице, но ее отсутствие слишком сильно затянулось и стало поводом для слухов. По версии западных СМИ, герцогиня Кембриджская решила уйти в тень из-за возможной измены супруга, принца Уэльского Уильяма. Ряд СМИ даже назвали имя вероятной любовницы наследника британского престола. О том, кто такая маркиза Чамли и может ли Уильям лишиться права на трон, — в материале NEWS.ru.

Почему фото Миддлтон вызвало еще больше слухов

10 марта, когда в Великобритании отмечали День матери, принцесса Уэльская впервые после двухмесячного молчания опубликовала фотографию со своими детьми. Она поблагодарила всех британских подданных за добрые пожелания и поддержку, а также поздравила их с праздником. Однако фото, которое должно было расставить все точки над i, породило еще больше слухов.

Подписчиков смутило то, что принцесса была запечатлена на снимке без обручального кольца. Она почти никогда не снимала этот символ брака, украшенный бриллиантом, поэтому его отсутствие на фото вызвало различные подозрения.

Поклонники Кэтрин в комментариях выразили беспокойство, что она не носит кольцо из-за проблем в отношениях с принцем Уильямом. Некоторые подписчики высказали мнение, что пара даже может скоро развестись. Отсутствие кольца обескуражило и людей из ближайшего окружения королевской семьи. Знакомый Кейт и Уильяма заявил в беседе с журналистом американского издания The Daily Beast, что он и другие друзья пары были крайне удивлены тем, что Миддлтон сфотографировалась без обручального кольца. По его словам, в такой ситуации вопросы о состоянии ее брака практически неизбежны.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Британоведы заявили, что лишить Уильяма прав на престол из-за подозрений в адюльтере невозможно согласно закону о престолонаследии

Что еще не так со скандальным фото

Кроме того, ряд СМИ и пользователей Сети усомнились в достоверности семейного фото. Британцы отметили в комментариях, что Кейт и ее дети слишком легко одеты для начала марта. Помимо этого, поклонников королевской семьи смутила зелень на заднем плане: лужайка и дерево с листьями. Позже агентства Associated Press, Reuters, AFP и Getty Images отозвали из фотобанков официальную фотографию герцогини Кембриджской. По их мнению, изображение было сильно отредактировано.

Позже принцесса извинилась перед подписчиками и призналась, что, как и многие пользователи, решила отфотошопить снимок.

«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хотела принести свои извинения за путаницу, вызванную семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие были очень счастливы в День матери», — написала принцесса Уэльская, так и не объяснив, почему она на снимке без обручального кольца.

Фото: twitter/KensingtonRoyal 10 марта в Великобритании отмечается День матери. Впервые после двухмесячного молчания принцесса Уэльская выложила фотографию со своими детьми

Как в Москве отреагировали на исчезновение герцогини Кембриджской

В российском МИД иронично прокомментировали фотографию «пропавшей» герцогини Кембриджской. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в Лондоне быстро находят только «Новичок» и «руку Москвы», «а все, что надо, не найти».

«Как отметили в Reuters, изображение не прошло проверку на соответствие внутренним стандартам. В переводе на человеческий это означает, что подделку разоблачила общественность. И в следующий раз фальсифицировать королевская семья будет качественно. А в том, что речь идет о фабрикации снимка, сомнений нет ни у кого», — заявила Захарова.

Представитель российского дипведомства посоветовала «одураченным британцам» обратиться за помощью к журналисту издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, внесена Минюстом в список иноагентов) Марии Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Захаровой, им удавалось найти многое «в тысячах километров от Британии». Поэтому, по мнению представителя МИД, «им ничего не стоит» найти королевскую особу «у себя под носом».

«Думаю, судя по прежним темпам, до субботы управятся. Может, и Скрипалей наконец где-то там рядом с Кейт обнаружат», — заявила дипломат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла фотографию и посчитала ее сфабрикованной

С кем принц Уильям мог изменить Кейт

Пока общественность обсуждала появление принцессы Уэльской на фото без кольца, американский телеведущий Стивен Кольбер подлил масла в огонь. 12 марта комик предположил в эфире своего шоу, что исчезновение герцогини Кембриджской связано с предполагаемым романом Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Слухи об их любовной связи появились еще в 2019 году. При этом эти сообщения официально не были подтверждены.

«Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма», — сказал Кольбер в эфире вечернего шоу.

Комик также отметил, что Сара Роуз Хэнбери является старым другом королевской семьи и состоит в браке с близким приятелем принца Уильяма Дэвидом Чамли, графом Роксэвиджем.

Бывший сотрудник королевского дворца сообщил, что повышенное внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных.

«Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были подумать люди, если [Кейт] рассылает фото без обручального кольца?»

Как сообщает Independent, принцесса Уэльская перестала появляться на публике после того, как узнала о возможной измене супруга. СМИ также распространили слухи о том, что Миддлтон сообщили о рождении внебрачного ребенка мужа, из-за чего она ушла от Уильяма.

Почему Миддлтон ненавидит маркизу Чамли

Слухи о романе принца Уэльского с Хэнбери циркулируют с 2019 года. Тогда издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждалось, что Миддлтон поссорилась с маркизой, хотя они дружили семьями и нередко проводили вместе досуг. Газета отмечала, что принцесса Уэльская больше не желает видеть Роуз, которая стала ее соперницей. По данным The Sun, Уильям пытался их помирить, но у него ничего не получилось. Через несколько часов издание удалило материал. С тех пор британские таблоиды обходят эту тему стороной.

Однако, как выяснилось позже, в придворных кругах связь принца Уильяма и маркизы Чамли все же обсуждалась.

«На самом деле слухи стали распространяться на вечеринках еще в конце прошлого года, — отмечал таблоид The Daily Mail. — Не вполне понятно почему, но у них был некий злорадный подтекст».

Реакции королевского дома на слухи пока не последовало. Некоторые СМИ писали, что Уильям и Хэнбери могут подать иск в суд к таблоидам за клевету.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press В Великобритании ищут принцессу Уэльскую, которая исчезла из поля зрения уже более двух месяцев назад

Может ли принц Уильям остаться без престола

Лишить Уильяма прав на престол из-за подозрений в адюльтере невозможно, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее словам, есть закон, принятый парламентом и утвержденный королем, согласно которому престол наследует старший ребенок в монаршей семье.

«Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и так далее. Распространившиеся слухи никак не скажутся на Уильяме, как не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал, разгоревшийся из-за его измены. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия», — отметила Ананьева.

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