Подполье сообщило об ударе ВС России по пригороду Харькова Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по пригороду Харькова

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по пригороду Харькова, передает РИА Новости. По его данным, удар был нанесен в ночь на 18 апреля. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет, — сказал подпольщик.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что МЧС Украины подтвердило удар российских войск по гостинице в Чернигове, где находились украинские военнослужащие. Пока местные СМИ «воют о вероломной атаке», ведомство публикует объективный контроль. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Он подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.

В апреле стало известно о гибели в зоне СВО главы украинского города Лебедина в Сумской области Александра Бакликова. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. Информацию о его гибели подтвердили глава города Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков.