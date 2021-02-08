По ошибке приговорённый к 18 годам поляк получит от государства $3,5 млн

https://static.news.ru/photo/2188771c-6a25-11eb-a9e9-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин Польши Томаш Коменда, которого в 2000 году по ошибке приговорили к 18 годам лишения свободы, получит от властей компенсацию в почти в 13 млн злотых (около $3,5 млн). Такое решение принял Окружной суд в городе Ополе.

Мужчина получит 12 млн злотых ($3,2 млн) в качестве возмещения ущерба и ещё 811 тысяч (около $0,3 млн) компенсации. При этом постановление суда не может быть оспорено.

Коменда был обвинён в изнасиловании 15-летней девочки, которое было совершено в 1999 году. Преступник оставил жертву на морозе, и та умерла. Уликой против Коменды стал волос, найденный на одежде подростка. Ему тогда было 23 года. Приговор был суров: 25 лет лишения свободы.

Однако недавно в деле появились новые обстоятельства. В частности, результаты экспертиз доказали невиновность осуждённого, передаёт ТАСС. В итоге Томаша Коменду признали невиновным в изнасиловании и убийстве, освободив из тюрьмы спустя 18 лет.

Выйдя на свободу, Коменда потребовал компенсацию от государства в размере 18 млн злотых (около $4,8 млн) — по одному миллиону за каждый год, проведённый в тюрьме. Суд, впрочем, снизил сумму до 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

При этом правоохранительные органы смогли найти настоящих виновных в гибели девушки. Это двое злоумышленников, каждый их которых осуждён на 25 лет лишения свободы.

Ранее в Забайкальском крае, как писал NEWS.ru, был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании тёщи.