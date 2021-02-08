По ошибке приговорённый к 18 годам поляк получит от государства $3,5 млн

Гражданин Польши Томаш Коменда, которого в 2000 году по ошибке приговорили к 18 годам лишения свободы, получит от властей компенсацию в почти в 13 млн злотых (около $3,5 млн). Такое решение принял Окружной суд в городе Ополе.
Мужчина получит 12 млн злотых ($3,2 млн) в качестве возмещения ущерба и ещё 811 тысяч (около $0,3 млн) компенсации. При этом постановление суда не может быть оспорено.
Коменда был обвинён в изнасиловании 15-летней девочки, которое было совершено в 1999 году. Преступник оставил жертву на морозе, и та умерла. Уликой против Коменды стал волос, найденный на одежде подростка. Ему тогда было 23 года. Приговор был суров: 25 лет лишения свободы.
Однако недавно в деле появились новые обстоятельства. В частности, результаты экспертиз доказали невиновность осуждённого,
Выйдя на свободу, Коменда потребовал компенсацию от государства в размере 18 млн злотых (около $4,8 млн) — по одному миллиону за каждый год, проведённый в тюрьме. Суд, впрочем, снизил сумму до 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
При этом правоохранительные органы смогли найти настоящих виновных в гибели девушки. Это двое злоумышленников, каждый их которых осуждён на 25 лет лишения свободы.
Ранее в Забайкальском крае, как писал NEWS.ru, был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании тёщи.