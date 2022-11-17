По объекту инфраструктуры в Одесской области нанесен ракетный удар

В Одесской области зафиксирован удар по объекту инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. Марченко также заявил, что такая же угроза есть и для других областей по всей территории Украины.

Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях, — написал он.

17 ноября на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные Telegram-каналы. Так, по данным портала «Повітряна Тривога» сигнал сработал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Закарпатской областях Украины, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем ВСУ, и в Киеве.

Как утверждает советник МВД Украины Антон Геращенко, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предположительно, в регионе работают системы противовоздушной обороны.