По меньшей мере один человек погиб после обстрелов Киева Мэр Киева: По меньшей мере один человек погиб после обстрелов города

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Киев, Украина

По меньшей мере один человек погиб после обстрелов Киева, написал в Telegram мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что спасательно-поисковые работы продолжаются.

В Печерском районе, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-поисковые работы продолжаются, — написал Кличко.

Мэр добавил, что после ударов в Киеве обесточена половина потребителей.

В Киеве обломок сбитой ПВО ракеты упал на жилой дом, после чего начался пожар. Cнаряд должен был поразить один из объектов критической инфраструктуры города.15 ноября Кличко сообщил о взрывах в городе. После обстрелов начались экстренные отключения света. По словам градоначальника, есть попадания в два здания.

Ранее сообщалось, что в столице страны, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены графики почасового отключения света. В «Укрэнерго» объяснили это необходимостью снижения нагрузки на сети. Жителей украинской столицы также предупредили об экстренных отключениях вне графиков.