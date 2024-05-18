По энергообъекту под Полтавой нанесли удар Глава ВА Пронин: под Полтавой повреждения получил энергообъект

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Объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области получил повреждения, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, по объекту нанесли сильный удар.

Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины, — написал Пронин.

Компания «Укрэнерго» заявила, что минувшей ночью дроны атаковали два энергетических объекта в центре и на востоке страны. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется. В компании добавили, что на местах работают аварийные службы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что половина энергосистемы страны повреждена с начала спецоперации. Государство держится, поскольку его руководители «многому научились», обратил внимание дипломат. Кулеба призвал обеспечить Украину надежными системами ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.