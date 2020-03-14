Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о подписании распоряжения о закрытии в стране всех пляжей и горнолыжных курортов.
По его словам, ситуация в Греции, где подтверждены 228 случаев заболевания коронавирусом, а три человека уже скончались, выглядит серьёзной «и требует ответственности ото всех»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Греции из-за коронавируса на две недели закрывают торговые центры, рестораны, кафе, бары и другие точки общественного питания, за исключением работающих на вынос и доставку. Об этом сообщил представитель Минздрава страны Сотирис Циодрас. Он сообщил, что работать разрешено только кондитерским, в которых нет столиков.
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