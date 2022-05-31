Евросоюз «пляшет» на краю мирового экономического кризиса из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1. Он подчеркнул, что при взлетевших на фоне эмбарго ценах на нефть экономикой республики было бы невозможно управлять.
У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций, — сказал Орбан.
Он отметил, что Венгрии удалось избежать максимального подорожания нефти. По его словам, экономика столкнулась бы с ситуацией, сравнимой с последствиями от взрыва атомной бомбы.
Премьер также сообщил, что Евросоюз не смог договориться по поводу введения нефтяного эмбарго против России.
Ранее СМИ сообщили, что российская трубопроводная нефть продолжит поступать в Евросоюз, есть вероятность ее вывода из-под эмбарго. Государства — члены ЕС планируют как можно скорее решить вопрос о временном исключении из перечня санкций нефти, поставляемой по трубопроводу.