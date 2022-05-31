«Пляшет на краю»: Орбан об экономике Европы Орбан: Европа из-за антироссийских санкций «пляшет» на краю мирового экономического кризиса

Виктор Орбaн / Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз «пляшет» на краю мирового экономического кризиса из-за антироссийских санкций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1. Он подчеркнул, что при взлетевших на фоне эмбарго ценах на нефть экономикой республики было бы невозможно управлять.

У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций, — сказал Орбан.

Он отметил, что Венгрии удалось избежать максимального подорожания нефти. По его словам, экономика столкнулась бы с ситуацией, сравнимой с последствиями от взрыва атомной бомбы.

Премьер также сообщил, что Евросоюз не смог договориться по поводу введения нефтяного эмбарго против России.

Ранее СМИ сообщили, что российская трубопроводная нефть продолжит поступать в Евросоюз, есть вероятность ее вывода из-под эмбарго. Государства — члены ЕС планируют как можно скорее решить вопрос о временном исключении из перечня санкций нефти, поставляемой по трубопроводу.