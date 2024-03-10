«Плохой сигнал»: во Франции раскритиковали Запад за изъятие активов РФ Политик Филиппо: изъятие российских активов остановит инвестиции в Запад

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Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, после которого никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. По его мнению, изъятие или использование активов нелегально и является «крайне агрессивным и глупым действием».

Это также станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: «Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберем ваше имущество». И больше никто не будет инвестировать, — сказал политик.

Ранее стало известно, что между США и рядом стран Евросоюза возникла напряженность из-за вопроса конфискации российских активов. Вашингтон настаивает на полном изъятии активов, в то время как в Евросоюзе намерены конфисковывать только выручку с них. Идее США противятся Германия, Италия и Франция.

В начале февраля агентство Bloomberg известило, что страны G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. Члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.