«Плохо кончит»: военэксперт рассказал о судьбе Буданова Эксперт Дандыкин: разногласия внутри Украины не играют на руку Буданову

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов лезет в дела главы ведомства Рустема Умерова и президента Владимира Зеленского, рассуждая о численности украинских войск, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, эти разногласия в Киеве не играют на руку Буданову и в конечном счете чиновник «плохо кончит».

Рассуждая о численности войск Украины, Буданов лезет в компетенцию министра обороны и самого Зеленского. Это не его проблема на самом деле. А когда люди начинают заниматься тем, чем не должны во время военных действий, это может привести к гражданской войне. Эти разногласия играют нам на руку, но не на руку Буданову. Так или иначе, но он плохо кончит, — считает Дандыкин.

Эксперт предположил, что внутри Украины произойдет много изменений, учитывая все заявления, которые делают в Киеве. Как полагает Дандыкин, переломные моменты произойдут в ближайшие два месяца.

Ранее Буданов заявил, что на службе в украинской армии в настоящее время состоят 1,1 млн человек. По его словам, чтобы поддержать численность личного состава ВСУ, Киев не сможет отказаться от принудительной мобилизации. Глава ГУР добавил, что текущий рекрутинг не способен покрыть потребности армии.