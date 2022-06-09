«Плохо, если друг не приезжает»: Глава МВД Сербии о срыве визита Лаврова Глава МВД Сербии ответил на заявление вице-премьера страны о срыве визита Лаврова

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил вице-премьеру страны Зоране Михайлович, которая обрадовалась переносу намеченного на 6–7 июня визита в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам сербского министра, Лавров «доказал, что он друг Сербии», в отличие от представителей тех стран, которые признали независимость Косово и участвовали в бомбардировках Югославии в 1999 году. Ранее российский МИД получил отказ от правительств Болгарии, Северной Македонии и Черногории на запрос о пролете через воздушное пространство этих стран для участия в саммите в Сербии.

Нехорошо, когда иностранцы определяют, кто наши гости и кто наши друзья. За прошедшие десятилетия министр иностранных дел РФ Лавров доказал в трудных местах, что он друг Сербии, что доказали те, кто помешал его визиту, бомбя Сербию, признав так называемое Косово? — цитирует Вулина пресс-служба сербского МВД.

По словам министра, будущее страны будет под вопросом, если местное правительство будет «выбирать друзей» согласно политической конъюнктуре. Вулин также обеспокоен обстоятельством, при котором главы других стран могут вмешаться во внутренние дела Сербии.

Если будем выбирать друзей согласно сиюминутной политике и если позволим, чтобы нам иностранцы определяли, как и с кем сотрудничать, возникает вопрос — что будет дальше, — высказался министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрыв воздушное пространство для самолета главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Так она прокомментировала попытки Брюсселя продемонстрировать солидарность с коллективным Западом. Дипломат при этом отметила, что Европа утратила мировое лидерство.