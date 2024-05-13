«Плохие новости для нас»: как Андрей Белоусов уже напугал Украину

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кандидатура бывшего вице-премьера экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны России — крайне неприятная для Киева новость, считают украинские политологи. Поможет ли Белоусов России победить, какая у него главная задача, в чем его особенность как управленца и чего испугались в Киеве?

Как назначение Белоусова поможет России, что говорят на Украине

Украинский экономист Алексей Кущ заявил в соцсетях, что назначение нового министра обороны РФ — «очень плохие новости» для Украины. По словам эксперта, Белоусову «на шахматной доске» со стороны Украины противостоят вице-премьер Ирина Верещук и министр экономики Юлия Свириденко.

«Все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства. Белоусов назначен министром обороны вместо Шойгу. Для нас это очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», — объявил Кущ.

Его поддержал депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.

«Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично», — написал Кучеренко.

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Кучеренко

Как видят на Украине главную задачу Белоусова

Украинские эксперты серьезно опасаются, что назначение нового министра обороны в России принесет серьезные изменения в работу военной машины.

Политолог Вадим Денисенко заявил LIGA.net, что цель назначения Белоусова — борьба с коррупцией.

«Новый министр обороны, а ранее первый вице-премьер Белоусов де-факто пошел на повышение. Его задача — сократить коррупционные потоки и переправить освободившиеся деньги в оборонное направление. Что касается самого Белоусова, то он на 1000% человек Путина и будет ориентироваться исключительно на него. У него нет „фигуры номер два“, на которую он мог бы ориентироваться», — считает Денисенко.

Глава украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил в эфире телемарафона, что Россия готовится к долговременному конфликту.

«Что касается конкретно Белоусова, то это сигнал, что Россия и дальше переводит свою экономику на военные рельсы и хочет решить большие проблемы с коррупцией, с определенными государственными заказами в рамках Министерства обороны. Это сигнал, что Россия готовится к долговременной войне. Это не является положительным для нас сигналом, но мы должны к этому быть готовыми. И это, кстати, является большим сигналом, что на самом деле РФ никоим образом не планирует проведение каких-то мирных переговоров. Они готовятся к долговременной масштабной войне», — приводит его слова УНИАН.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Такое же мнение выразил украинский военный эксперт майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

»[Министра обороны РФ Сергея] Шойгу не просто уволили, он перешел вместо [Николая] Патрушева на другую должность — секретаря Совета нацбезопасности. Это тоже серьезная должность. Это означает, что они планируют затяжную войну, поэтому вот такие перестановки происходят», — считает Гетьман.

Назначение Белоусова непосредственно на ход боевых действий не повлияет, считает он.

В чем особенность Андрея Белоусова

Украинские политологи вслед за западными коллегами и изданиями единодушно называют важнейшим свойством Белоусова «абсолютную преданность Путину».

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов отметил в интервью Radio NV, что во многом благодаря Белоусову экономика России сохранила устойчивость вопреки санкциям Запада.

«Что касается Белоусова, это тоже достаточно интересное назначение, поскольку его считают одним из конструкторов подсанкционной экономики России. Действительно, он ищет возможности для обхода санкций, для каких-то других маневров», — отмечает Леонов.

Белоусова называют кейнсианцем, то есть сторонником теории американского экономиста Джона Мейнарда Кейнса о необходимости вмешательства государства в экономику.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

«Он сторонник кейнсианской экономической теории. Ее суть в активном участии государства в управлении совокупным спросом, в том числе через рост госрасходов. Принцип „больше денег из бюджета и как можно более дешевый кредит“ Белоусов отстаивает на протяжении всей карьеры. В последние годы Белоусов одержим идеей технологического суверенитета России», — отмечает в своем Telegram-канале журналистка Фарида Рустамова.

«Порядочность — это 100% про Рэмыча. Он без кулака за спиной, всегда честен, но требовательный. Даже жесткий», — рассказал ей неназванный бывший подчиненный Белоусова.

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