«Плохие бояре»: в ФРГ раскрыли стратегию Зеленского Tagesspiegel: рейтинг Зеленского снижается из-за авторитарных тенденций

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского постепенно уменьшается на фоне череды непопулярных решений и наметившихся авторитарных тенденций в офисе президента, заявили эксперты газеты Tagesspiegel. Там отметили, что на повестке в стране невыполненные предвыборные обещания, ряд непопулярных в обществе кадровых перестановок и нерешенные проблемы с коррупцией, при этом глава государства пытается найти виноватых, игнорируя собственную ответственность.

Возможно здесь разыгрывается традиционная схема «царь хороший, бояре плохие». <...> Если не президент, так его «правая рука», — пояснил аналитик.

Ранее военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он указал, что Залужный находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки.

При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключает военного переворота на Украине. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.