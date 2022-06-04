Генпрокуратура ДНР: пленных иностранных наемников могут казнить Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников. Перед судом предстанут британские военнослужащие Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также военный Королевства Марокко Саадун Брагим, пишет РИА Новости. Уточняется, что по итогам судебного процесса их могут приговорить к смертной казни.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, — сказано в сообщении.

Уточняется, что иностранцы обвиняются в «наемничестве», «насильственном захвате власти» и других преступлениях.

Плененный Эндрю Хилл в конце апреля призвал своих сограждан не ехать на Украину для участия в боевых действиях. На видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ, раненый британец делится впечатлениями о ситуации в стране: по его словам, за участие в боевых действиях ему не заплатили, несмотря на обещания.

Шон Пиннер же рассказал, что военное руководство ВСУ намеренно направило его вместе с другими боевиками в местность, где были расположены российские военные. После того как он оказался в плену, Пиннер признался, что для него стало неожиданностью хорошее отношение со стороны ВС РФ. Он отметил, что его вылечили, накормили и напоили.