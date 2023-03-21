Обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО, сообщил военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР. По его словам, которые приводит РИА Новости, их вооружают лишь автоматами и гранатами.
Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет [иностранное вооружение]? Может, в эти ССО (силы специальных операций Украины — NEWS.ru). Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <...> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают, — предположил пленный.
Он считает, что именно в ССО западное оружие и идет, там его в избытке.
А у нас автоматы 1988, 1990 годов, — пожаловался Иванников.
Ранее оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии страны Сергей Тарасюк сообщил, что власти Украины зачастую не выплачивают денежные компенсации семьям погибших бойцов. По его словам, таких солдат и офицеров включают в перечни «без вести пропавших».