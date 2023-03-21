Пленный военный с Украины заявил, что не видел вооружения НАТО РИА Новости: пленный военный с Украины заявил, что обычные солдаты не имеют оружия НАТО

Фото: Cpl. Cameron Hermanet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО, сообщил военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР. По его словам, которые приводит РИА Новости, их вооружают лишь автоматами и гранатами.

Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет [иностранное вооружение]? Может, в эти ССО (силы специальных операций Украины — NEWS.ru). Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <...> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают, — предположил пленный.

Он считает, что именно в ССО западное оружие и идет, там его в избытке.

А у нас автоматы 1988, 1990 годов, — пожаловался Иванников.

Ранее оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии страны Сергей Тарасюк сообщил, что власти Украины зачастую не выплачивают денежные компенсации семьям погибших бойцов. По его словам, таких солдат и офицеров включают в перечни «без вести пропавших».