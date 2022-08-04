Украинский военнопленный рассказал, как стал командиром из сантехника

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Попавший в плен под Песками в Донецкой Народной Республике украинский военный по имени Александр рассказал, как стал командиром отделения после мобилизации, хотя работал в родном городе сантехником. По его словам, которые приводит «Русская весна», командовать подразделениями назначают тех людей, кто имел хотя бы минимальный опыт срочной службы в армии. Сам он в то время был командиром отделения в чине младшего сержанта.

Александр сообщил, что изначально мобилизованных обещали оставить в родном городе, однако месяц спустя их роту начали доукомплектовывать и перевозить. Делалось это ночью, и бойцам зачастую не сообщали, куда и для чего их везут, перебрасывая все ближе и ближе к передовой. При этом в его отделении немало бойцов, которые до этого даже не проходили срочную службу.

Наперед нам никогда ничего не говорили. <...> Сказали: «Вы будете на третьей линии обороны где-то, и дальше вы никуда не поедете». <...> Оказалось совсем по-другому, — заявил Александр.

Ранее украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал бои в поселке Пески персональным адом и мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». По его словам, украинская пехота вынуждена действовать без поддержки артиллерии, а помощи от других соединений ждать не приходится. Попытки же резервных частей ликвидировать прорыв оборачиваются уничтожением самого резерва.