Пленный украинец рассказал о последствиях работ бойцов ВСУ под Чернобылем Пленный украинец: работы под Чернобылем привели к заражению бойцов ВСУ радиацией

Фото: kraine, Europe - ibllsc04657383.jpg Lars Schreiber/imageBROKER.com/Global Look Press

Припять, Украина

Самочувствие многих бойцов ВСУ ухудшилось после работы под Чернобылем, сообщил ТАСС со ссылкой на рассказ пленного украинского военного Андрея Кожомы. Украинец заявил, что его 128-ю бригаду теробороны перевели в район Чернобыльской АЭС из Одесской области.

Кожома отметил, что к ним приезжали специалисты, которые замеряли уровень радиации. Однако с военными никто не делился результатами замеров.

Мы окапывались на глубину три метра и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация, — рассказал украинский пленный.

Пленный обвинил командование ВСУ в несоблюдении мер радиационной безопасности во время организации работ под Чернобылем. Бойцам ВСУ не давали антирадиационные медикаменты, добавил Кожома.

Ранее военнослужащие группировки «Север» взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области. Вместе с ними в плен попали также семь украинских пограничников.