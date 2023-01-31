Пленный украинец рассказал, как курсантов «Азова» обезличивали Пленный боец «Азова» Пахилов заявил, что курсантам школы полка присваивали номера вместо имен

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Курсантов сержантской школы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) лишали имен и присваивали номера, а затем — позывные, рассказал в беседе с РИА Новости пленный выпускник этой школы и бывший «азовец» Роман Пахилов. По его словам, инструкторы делали это в рамках психологической подготовки бойцов. Как отметил пленный, прохождение курса по порядковому номеру было одним из условий для курсантов.

Когда рекрут приходил на курс молодого бойца, ему присваивался порядковый номер. И курс он проходил уже по порядковому номеру. То есть к нему обращались, например: «Рекрут номер 60, выйти из строя» — и отвечал он так же: «Я рекрут такой-то, разрешите обратиться...» На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии, — сообщил Пахилов.

Он отметил, что сначала молодые бойцы испытывали смущение от этого правила. Однако инструкторы объясняли, что по номерам их будут называть только первое время. Затем начиналось общение по позывным, которые коллектив присваивал самостоятельно.

Пахилов добавил, что набор в сержантскую школу проходил в Сети. Кроме того, аналогичную работу проводили специальные рекрутеры. Как объяснил сам пленный, он служил в «Азове» по контракту с 2017 по 2020 год при штабе писарем.

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