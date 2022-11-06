Пленный украинец рассказал, зачем Киев скрывает данные о погибших Пленный украинец Барлян: Киев скрывает погибших, чтобы не платить компенсации

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Попавший в плен военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян заявил, что Киев скрывает информацию о погибших, чтобы не выплачивать обещанные компенсации. По его словам, по закону семья военного должна в случае гибели получить 15 миллионов гривен, передает РИА Новости.

Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит, — заметил пленный, который сейчас находится в ЛНР.

Он добавил, что члены семьи простого солдата едва ли получат 15 миллионов гривен. Они, как сказал Барлян, могут рассчитывать лишь на двойную зарплату.

Ранее пленный говорил, что вооружение НАТО имеет ряд недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами. Он заверил, что видел противотанковую управляемую ракету NLAW с севшими батареями и американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin «без мозгов».

При этом, по его словам, за утерю пусковой установки Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество украинских военных.