Пленные солдаты ВСУ рассказали о расстрелах за отказ воевать Сдавшиеся в плен под Красным Лиманом украинские солдаты рассказали о заградотрядах в ВСУ

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Сдавшиеся под Красным Лиманом в плен украинские солдаты рассказали об угрозах убийством за попытки отступления и наличии в рядах ВСУ заградительных отрядов, которые расстреливают тех, кто не хочет воевать, пишет РИА Новости. Также военные рассказали о взводе бойцов, которые отказались воевать и ушли, их больше никто не видел.

Как нам сказал наш командир, когда мы стояли на позиции: кто будет отступать — будем стрелять на месте, кто убежит — сзади стоит заградотряд, который будет тоже расстреливать, — сообщил военнослужащий 95-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Тарасюк.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, их около восьми тысяч. Дипломат также подчеркнул, что это число растет с каждым днем.