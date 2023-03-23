Пленный рассказал, почему ВСУ посылают на передовую инвалидов РИА Новости: ВСУ посылают на передовую даже бойцов с инвалидностью

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый плен под Белогоровкой в ЛНР, заявил, что украинское командование посылает на передовую даже бойцов с инвалидностью. Такие действия офицеров в беседе с РИА Новости он объяснил нехваткой бойцов в украинских подразделениях.

Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, чтобы все здоровые были, то есть люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы, — рассказал пленный.

По его словам, стоявшее в тылу подразделение, в котором он состоял, расформировали из-за нехватки солдат и отправили на передовую.

Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, одышка и все знали об этом, — отметил Иванников.

Он уточнил, что бойцам с инвалидностью сначала давали должности, при которых не нужны большие физические нагрузки. Однако все они в итоге оказались на передовой, заверил пленный. Именно из-за того, что ВСУ имеют такой состав подразделений, они несут серьезные потери в направлении Кременной, считает Иванников.

Ранее пленный Евгений Иванников заявил, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. По его словам, их вооружают лишь автоматами и гранатами. Он считает, что западное оружие идет только подразделениям Сил специальных операций Украины, там его в избытке.