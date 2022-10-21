Пленный рассказал о требованиях командира «Азова» не жалеть гражданских Пленный рассказал о требованиях командира «Азова» не жалеть мирное население

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

г. Мариуполь

Командир полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко требовал от подчиненных не жалеть мирное население, рассказал РИА Новости украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич. На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь «куда угодно и как угодно», пленный ответил утвердительно.

[Прокопенко говорил, что] тут уже гражданских не осталось. Гражданских здесь нет. Ну, типа их убивать, — заявил Катранич.

До этого Катранич сообщил, что западные партнеры считали военных Украины неспособными командовать войсками. Поэтому управление всеми украинскими войсками было отдано в руки иностранных генералов.

Ранее бывший заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал, кто отдавал приказ стрелять по жилым домам в Мариуполе. По его словам, такой приказ отдал командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк.