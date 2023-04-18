Пленный рассказал о превосходстве снабжения «Азова» над другими частями ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона «Азов» на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в плане снабжения превосходил другие подразделения ВСУ как в качестве, так и в количестве, рассказал ТАСС пленный украинский военнослужащий Сергей Ростовский. По его словам, «азовцы» не сталкивались со сложностями с вооружением, средствами связи и едой.

Сам мужчина служил в пограничных войсках и участвовал в боях за Мариуполь, а прошлой весной его прикомандировали к «Азову».

Они были всегда снабжены по высшему разряду, то есть у нацгвардии, теробороны, погранцов могла быть банка тушенки на четверых, и, может, еще пара галет. У них будет банка тушенки на человека. В снабжении боеприпасами, вооружением, средствами связи тоже все по высшему разряду. В первую очередь все для «Азова», потом по остаточному принципу, — подчеркнул Ростовский.

Он рассказал, что «азовцы» высмеивали других бойцов за малейшее проявление страха или неуверенности.

Кроме того, Ростовский вспомнил, как проходили бои в Мариуполе. В ходе этих событий, сообщил он, ряду подразделений приходилось часами лежать под огнем, чтобы ночью пробраться к своим, так как они оставались без прикрытых флангов.

Ранее выяснилось, что боец полка «Азов» Алексей Журавский в апреле 2022 года убил мирную жительницу Мариуполя. Об этом заявлял Следственный комитет РФ. По данным СК, раненая женщина обратилась к военным за помощью, после чего боец полка три раза выстрелил ей в голову.