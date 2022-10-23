Пленный рассказал, что на «Азовстали» боевики расстреливали мирных жителей Пленный сержант «Азова»: на «Азовстали» боевики расстреливали мирных жителей

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Военнопленный, сержант полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Михаил Швец заявил, что на «Азовстали» украинские боевики держали в заложниках мирных жителей. Ими прикрывались от авиаударов, их расстреливали, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Гражданские боялись выйти с «Азовстали», и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными, — отметил Швец.

По его словам, гражданских загоняли на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили боевиков.

Подтвердил слова сержанта другой военнопленный — старший сержант Виталий Катранич. Он уточнил, что расстреливали тех из мирных людей, кто хотел покинуть «Азовсталь». Катранич уверяет, что в его присутствии расстреляли одного мужчину.

Ранее Виталий Катранич заявил, что командир полка «Азов» Денис Прокопенко требовал от подчиненных не жалеть мирное население. На вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь «куда угодно и как угодно», пленный ответил утвердительно.

