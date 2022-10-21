Пленный поделился мнением Запада об армии Украины Пленный заявил, что на Западе считали украинских военных неспособными управлять армией

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнопленный, бывший старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич заявил, что западные партнеры считали военных Украины неспособными командовать войсками. Поэтому управление войсками было в руках иностранных генералов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам, — рассказал пленный.

Он пояснил, что зарубежным генералам было отдано управление всеми войсками.

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что на территории России находятся более 600 пленных солдат ВСУ, с ними «не обращаются плохо».

Ранее плененный бывший заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал, кто отдавал приказ стрелять по жилым домам в Мариуполе. По его словам, такой приказ танкистам звучал из уст командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка.