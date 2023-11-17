Пленный объяснил, почему командование ВСУ расселяет наемников в квартирах Пленный: наемников ВСУ селят в квартирах из-за страха российских ракетных ударов

Фото: MARKIIAN LYSEIKO via imago-images.de/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинское военное командование расселяет иностранных наемников из «второго интернационального легиона» в съемных квартирах в Славянске из-за страха перед российскими ракетными ударами, сообщил пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе. По его словам, которые приводит РИА Новости, свой первый контракт с ВСУ он подписал еще в 2016 году.

В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо. Наверное, командир боится бомбежки. <...> Когда он решает, где [встретиться], создает точку сбора сразу, — рассказал Чубетидзе.

Он добавил, что впервые попал в ВСУ в 2016 году и до 2019-го служил во взводе снабжения в 72-й бригаде. По его словам, в 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО — там его и завербовали в «интернациональный легион». На родину мужчина возвращаться не хотел из-за риска отправиться за решетку за участие в массовых беспорядках и попытку штурма парламента Грузии.

Пленный объяснил, что военное командование ВСУ сформировало две роты в рамках «интернационального легиона» — «Чарли» и «Альфа». В первый попадают наемники из стран Запада, во второй — из ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что украинский морпех Николай Ягорницкий сдался в плен Вооруженным силам России благодаря специальному Telegram-боту. Адрес бота он нашел на листовках, разбросанных на левому берегу Днепра.