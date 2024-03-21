Пленный наемник раскрыл состав «Грузинского национального легиона» ВСУ Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

Фото: МО Украины

В «Грузинском национальном легионе», который принимает участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, сражаются иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы, сообщил РИА Новости пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели, который сам был участником этого формирования. Сейчас он приговорен к пожизненному заключению в России.

Мамука рассказал, что до начала СВО служил стрелком ручного пулемета М-249 роты «Альфа» 22-го батальона 2-й механизированной бригады вооруженных сил Грузии. Он признался, что решил отправиться на Украину под воздействием пропаганды. Добравшись до Варшавы, он пытался вступить в «Иностранный легион», но его не взяли туда из-за молодого возраста. Тогда его связали с командиром «Грузинского легиона», участником которого он впоследствии стал.

В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности, — сказал он.

Многие из иностранцев сражаются на стороне ВСУ с 2014 года, отметил Гацарели. При этом он добавил, что в формировании служат и те, кто едва взял оружие в руки.

22-летнего Гацарели приговорили к пожизненному заключению в феврале этого года. Верховный суд ДНР установил, что весной 2022 года он убил троих военнослужащих российской армии в Мариуполе. Он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима.