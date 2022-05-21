Пленный комбриг морпехов подтвердил наличие иностранцев в ВСУ

Фото Скриншот с видео/МО РФ

Пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына» подтвердил, что в рядах ВСУ есть иностранцы. Видео с украинским военным публикуют «Известия».

В составе подразделений ВСУ есть иностранцы, — сказал Волынский.

Также комбриг украинских морпехов отметил. что ничего не знает, были ли на «Азовстали» высокопоставленные иностранные боевики. Он добавил, что и о западных кураторах ему ничего неизвестно.

Волынский также подтвердил, что на «Азовстали» больше нет украинских боевиков. Комбриг вошёл в число тех, кто последним сдался после блокировки завода, которая длилась с 21 апреля.

О полном освобождении территории комбината Минобороны России заявило 20 мая. В общей сложности в плен сдались 2439 человек.

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры выхода последних боевиков формирования «Азов» (против него в России возбуждены уголовные дела) с территории завода «Азовсталь». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся военных, проверяют наличие татуировок.