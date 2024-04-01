Пленный боец ВСУ с двумя микроинсультами рассказал о своей мобилизации Пленный боец ВСУ заявил, что его мобилизовали с двумя микроинсультами и травмой

Военнослужащий украинской армии Борис Мерва, попавший в плен к ВС РФ, заявил, что его мобилизовали, несмотря на два микроинсульта и травму головы, передает Минобороны РФ. По словам бойца, его подловили на выходе из магазина, там же и вручили повестку. Он не смог найти медицинские документы, а ждать в военкомате не стали.

Я пошел за молоком — тут ТЦК машина останавливается — останавливают, документы попросили показать. Дали мне повестку — через 2-3 дня явиться. Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами — варикозное расширение вен, — рассказал Мерва.

Боец рассказал, что подготовку он проходил в поселке Ольгополь Винницкой области. Там его тренировали австриец и американец. Вся подготовка заняла два дня, после чего его подразделение перекинули под Авдеевку. Там боец и попал в плен.

Ранее военкор Ирина Куксенкова рассказала, что на Украине проводится «мягкая» мобилизация для набора новобранцев в ВСУ на различные военные специальности. Однако, по ее словам, на уровне территориальных центров комплектования появляются проблемы, в результате которых рекруты оказываются не на тех местах.