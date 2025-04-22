Пленный боец ВСУ раскрыл, что им грозит при сдаче в плен Пленный боец ВСУ Ясковец: командование ликвидирует планирующих сдаться солдат

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Военнослужащий ВСУ

Командование ВСУ даст приказ ликвидировать своих солдат, узнав об их намерениях сдаться в плен Вооруженным силам России, передает ТАСС слова украинского пленного Николая Ясковца. Мужчина подчеркнул, что пленных там не считают за людей.

Я уверен, что, если бы наше командование узнало, что мы сидим с ребятами российскими в этом окопе, которые нас взяли в плен, и что мы уже в плену, они бы нас по-любому отработали и FPV-дроном, и минометкой, потому что они не считают нас за людей, — объяснил Ясковец.

По словам источника в группировке войск «Север», Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. Уточняется, что украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей.

Ранее появилась информация о том, что в российском приграничье наблюдается ожесточение боев. Как указал военный блогер Юрий Подоляка, после потери Олешни Вооруженные силы Украины сосредоточили все свои усилия по удержанию контроля над селом Горналь, чтобы оставаться в Курской области. В Минобороны России эти данные не комментировали. Как объяснил блогер, ведение украинскими солдатами боев на Белгородчине очень высоко ценится президентом Владимиром Зеленским в медийном поле.