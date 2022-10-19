Пленные украинцы сообщили об употреблении наркотиков на боевых заданиях РИА Новости: пленные украинские военные сознались в употреблении наркотиков на заданиях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Пленные украинцы рассказали, что периодически на боевых заданиях в ВСУ употребляли наркотики, передает РИА Новости. Агентство, ссылаясь на слова старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старшего сержанта Виталия Катранича, пишет, что речь идет о стимулирующих запрещенных препаратах, под воздействием которых военнослужащие могли не спать по трое суток. Катранич также сказал, что военные «больше выпивали».

Наркотики, когда на диверсионные задания выходили, принимали, — сказал РИА Новости старший сержант, уточнив, что это был амфетамин.

Данные агентству подтвердил сержант «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Михаил Швец. Представитель полка сообщил, что наркотики давали такой эффект, что военные не сразу чувствовали, что были ранены.

Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли, — заметил Швец.

Он также упомянул о «желтых ампулах и каком-то шприце». Швец подтвердил наличие препаратов из США.

Ранее бывший украинский офицер, старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал, что служащие ВСУ под действием алкоголя расстреливали своих сослуживцев. По его словам, это делалось «просто так», «для забавы».