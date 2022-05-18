Пленные солдаты ВСУ заявили о подготовке Украиной провокации в ДНР Пленные ВСУ рассказали, что Украина готовит провокацию в Константиновке по сценарию Бучи

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Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти готовят в городе Константиновка в ДНР провокацию по сценарию Бучи. По его словам, о предстоящем уничтожении мирных жителей рассказали пленные военнослужащие ВСУ, сообщает РИА Новости.

В Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по «бучинскому» сценарию. Для её реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, — пояснил Мизинцев.

Генерал уточнил, что результаты провокации в ВСУ намерены растиражировать после освобождения Константиновки войсками России. В Сети и западных СМИ появятся фотографии и видеозаписи, в том числе снятые регистраторами якобы случайно проезжавших машин, добавил Мизинцев.

Ранее стало известно, что украинские военные выгнали мирных жителей из здания поликлиники, расположенной в городе Краматорске Донецкой Республики, сообщили в Минобороны РФ. На подступах к зданию бойцы ВСУ развернули блокпосты и оборудовали точки для ведения огня, а рядом со зданием клинической больницы под Одессой украинцы разместили бронетехнику и артиллеристские орудия.