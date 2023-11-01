Племянница Бунина умерла в Бельгии в возрасте 100 лет Писательница Татьяна Муромцева умерла в Бельгии на 101-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Русская писательница Татьяна Муромцева, племянница Ивана Бунина, скончалась в Бельгии на 101-м году жизни, сообщает ТАСС. Глава русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise («Французский Ренессанс») Зоя Арриньон заявила агентству, что последние дни жизни литератор провела в католическом пансионе во Фруаене в Бельгии.



Татьяна Муромцева также была внучкой первого председателя Государственной думы Российской империи Сергея Муромцева, в детстве мать отправила ее к бабушке во Францию, где писательница прожила основную часть своей жизни. В 2012 году Муромцева издала во Франции книгу воспоминаний «В поисках моей России», которая затем была переведена на русский.

Несколькими днями ранее ушла из жизни актриса и внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова. Артистке было 96 лет, 75 из них она проработала в Вахтанговском театре, где успела за эти годы сыграть около полусотни ролей. В пресс-службе театра отметили, что у Пешковой была удивительная судьба. Она родилась в Италии, из которой вскоре переехала в Россию вместе с семьей. В Театральное училище имени Б. Щукина внучка Горького поступила после окончания Второй мировой войны. До последних дней Пешкова оставалась «настоящим строителем театра — старомодно добропорядочным и трепетным», добавили в учреждении.