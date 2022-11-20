Плановые веерные отключения света продолжатся на Украине 21 ноября

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Плановые веерные отключения электроэнергии продолжатся во всех регионах Украины 21 ноября. Аварийных отключений света на этот день не ожидается, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Завтра, 21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. <...> В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Также в сообщении компании говорится, что украинским энергетикам за минувшие выходные удалось «несколько раз» смягчить потребление электричества, несмотря на резкое похолодание.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате последних ракетных ударов со стороны России почти половина энергетической системы Украины вышла из строя. По его словам, в течение последнего времени только за один день российская сторона выпустила по городам Украины примерно 100 ракет.

Ранее сообщалось, что Украина вводит отключения света по всей стране. Власти Киева также готовятся к сценарию с полным отключением электроэнергии в столице.