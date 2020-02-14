https://static.news.ru/photo/0bce91ee-4f4c-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Munich Security Conference/facebook.com

Доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

В документе предлагаются варианты урегулирования ситуации в Незалежной. Как только текст опубликовали, его сразу раскритиковали представители Атлантического Совета (АС). Они назвали план пророссийским.

Сами по себе рекомендации не приведут к урегулированию в Донбассе или безопасной Европе <...> Некоторые являются проблематичными, <...> повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации, — цитирует представителей АС «Интерфакс-Украина».

Накануне глава РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским задал прямой вопрос — собирается ли Киев следовать «Минску-2». Политики выразили готовность продолжить процесс обмена связанных с конфликтом на Украине удерживаемых граждан.

Периодические консультации в таком формате проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Очередная встреча в может состояться в апреле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей. Такое мнение высказал депутат итальянского парламента от партии «Лига» Вито Коменчини.