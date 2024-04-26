«План был таким»: в США рассказали, как собирались победить Россию Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США планировали расправиться с РФ и схватиться с КНР

США планировали быстро нанести поражение России на Украине и перейти к схватке с Китаем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его мнению, этот план, как сейчас стало ясно, обречен на провал.

Я думаю, что первоначально их (США. — NEWS.ru.) план был таким: «Хорошо, сейчас мы нанесем поражение России, а затем возьмемся за Китай». Ну, на самом деле им не удастся победить Россию. Украина проиграет. Не «возможно, проиграет», а точно, — сказал эксперт.

Джонсон резюмировал, что именно Москва будет решать, на каком этапе завершится конфликт. Она, как полагает аналитик, может взять Киев и Одессу, а также попутно при этом ликвидировать военных НАТО, которые воюют на стороне киевских властей.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что дополнительное число военных советников США при переброске на Украину не будут отправлены к линии фронта. Американские представители будут работать в посольстве, Белый дом не намерен вести боевые действия на территории Украины, напомнил он.

До этого Райдер не исключил возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, администрация США рассматривала такую возможность. Вероятно, советники не будут выполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ, предположили журналисты. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии.