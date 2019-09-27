https://static.news.ru/photo/3c3aa9e2-e13f-11e9-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Плакат в поддержку политиков Каталонии, обвиняемых в связи с проведением незаконного референдума о независимости региона два года назад, сняли с фасада здания женералитета в Барселоне.

Иск с требованием убрать баннер передали в суд члены организации «Гражданский импульс». Высший суд Каталонии обязал авторов изображения избавить административное здание от надписи «Свободу политическим заключённым и изгнанникам», передаёт РИА Новости .

Начальник женералитета Ким Торра не согласился с решением, но инстанция подтвердила своё предыдущее постановление и приказала органам правопорядка Mossos de Escuarda снять плакат.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Испании изучает одобренные властями Каталонии проекты резолюции об амнистии политиков региона и готовится обжаловать их в судебном порядке.

Наряду с этим Мадрид обсудит требование властей Каталонии о выводе с её территории испанской Гражданской гвардии.

Накануне в каталонском парламенте заявили, что дадут «институциональный ответ» на приговор Верховного суда Испании в отношении лидеров движения за независимость региона. Депутаты подчеркнули, что будут добиваться их амнистирования в случае заключения в тюрьму.

Требование о выводе гвардии было выдвинуто после задержания девяти радикально настроенных сторонников независимости Каталонии. Они подозреваются в подготовке терактов, поскольку при обысках у них были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств.