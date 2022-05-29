«Плагиат чистой воды»: Захарова о выступлении Шольца в Давосе Захарова назвала плагиатом речь Шольца в Давосе о многополярности мира

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в Telegram-канале плагиатом речь канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления политик заявил о мировой многополярности, которая должна настроить страны на глобальное сотрудничество. В качестве доказательства своего утверждения Захарова привела высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о многополярности мира с 2005 по 2022 год.

По словам Захаровой, еще при Евгении Примакове, пришедшем в МИД в 1996-м, во внешнеполитическом ведомстве исходили из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны.

Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального. Если в Берлине только сейчас это поняли (что мир многополярен. — NEWS.ru), то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда, — заявила Захарова.

Ранее Шольц в ходе выступления в Давосе заявил, что на Украине не может быть навязан мир на чужих условиях. Он добавил, что мир не будет принят ни украинцами, ни Европой.

До этого немецкий канцлер заявил, что не видит никаких признаков урегулирования ситуации на Украине. Он предположил, что конфликт ждет дальнейшая эскалация.

Шольц отметил, что Москва возобновит переговоры с Киевом, когда поймет, что не может его сломить. Он добавил, что Германия не должна допустить победы России на Украине.