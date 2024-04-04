Семья пивоваров спаслась из падающего вертолета в Альпах Наследники британской пивоварни выжили после прыжка из падающего вертолета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Альпах наследник британской пивоварни Courage Эдвард Кураж спас двух братьев, вытолкнув их из вертолета Air-Glaciers B3, а затем выпрыгнул сам. Они выжили после полета примерно в 400 метров, пишет Daily Mail. Вертолет рухнул в расщелину из-за снежной лавины. В результате крушения погибли пилот, гид и лыжник.

Достигнув вершины горы высотой 3668 метров над уровнем моря по причине, которую предстоит установить следствию, вертолет заскользил вниз по северному склону, — сообщает местная полиция.

Выжившие получили многочисленные переломы. Одного из братьев Кураж уже выписали, а оставшимся в больнице членам семьи проводят операции. Отмечается, что вдове погибшего гида собирают пожертвования.

Туристы и их гид собирались покататься на горных лыжах вне трассы, поэтому поднимались к вершине на вертолете. Все обстоятельства происшествия выясняются. Швейцарская служба расследований безопасности полетов (SESE) начала расследование. Отмечается, что в день крушения в высокогорье дул умеренный ветер.

Ранее вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал туристов после схода лавины в районе перевала Красноармейского на Камчатке. Людей доставили в город Елизово, медицинская помощь никому не потребовалась.