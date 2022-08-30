Пива нет? А будет?! Европейским пивоварням нехорошо Из-за роста цен на газ тысячам пивоварен и пабов Старого Света грозит разорение. Грядет ли закат хмельной культуры?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растущие цены на газ грозят банкротством тысячам пивоварен и пабов в Европе. С одной стороны, многие арендаторы банально не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию. С другой, разоряются европейские гиганты по производству удобрений, что сказывается на производителях пива, ведь побочный продукт производства удобрений — углекислый газ, который необходим для создания хмельного напитка. Растет и стоимость пива — в среднем на 15,8% по сравнению с 2019 годом. К финансовым тяготам прибавился этический момент: в Германии, например, спорят о том, правильно ли будет проводить этой осенью размашистый пивной праздник Октоберфест, когда посреди Европы, всего в двух часах лёта от Мюнхена, продолжаются боевые действия.

Кто спасет пивнушки

Сильнее всего газовый кризис ударил по британским пивнушкам. Как пишет The Guardian, примерно половина из 47 тысяч пивных заведений Соединенного Королевства, которые создают рабочие места почти для миллиона человек, оказались под угрозой закрытия, потому что не тянут оплату астрономических счетов за электроэнергию. Британская ассоциация пива и пабов даже написала письмо правительству и лично на имя двух кандидатов в премьеры — Лиз Трасс и Риши Сунака — с просьбой срочно поддержать бизнесменов.

Как отметил Ник Маккензи, исполнительный директор сети пабов Greene King, насчитывающей 3100 сотрудников, финансовый нокдаун был нанесен как раз в тот момент, когда отрасль пытается преодолеть разрушительные последствия карантина, из-за которой многие предприниматели и так уже влезли в огромные долги.

В то время как правительство приняло меры, чтобы помочь домашним хозяйствам справиться с нынешним скачком цен, предприятиям приходится барахтаться в одиночку. А к осени ситуация только ухудшится. Без немедленного вмешательства государства многие пабы не смогут больше оплачивать свои счета, сократят рабочие места, и любимые заведения навсегда закроют свои двери. Выходит, все усилия по поддержке пабов во время пандемии окажутся напрасными, — говорит Маккензи.

Его коллега Крис Джоуси, исполнительный директор Admiral Taverns, рассказал, что один из владельцев вынужден был отказаться от лицензии после того, как стоимость электроэнергии подскочила на 450%.

А ведь для большинства лицензиатов паб — это не только бизнес, но буквально дом, семья, — сетует Джоуси.

В отличие от домашних хозяйств, пабы и другие малые предприятия в Британии обычно покупают энергию у поставщиков по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Но многие производители электричества стали отказываться от такой схемы, поскольку сами оказались на грани краха. Управляющий тремя пабами в графстве Корнуолл поведал, что у него был заключен долгосрочный газовый контракт до ноября 2023 года с предполагаемыми счетами в размере 5800 фунтов стерлингов. Однако поставщик разорился и бизнесмену пришлось заключить срочный контракт с новым партнером уже на сумму 24 000 фунтов.

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Страдают и сами производители пива. По данным Немецкого союза пивоваров, львиная доля 1500 предприятий по всей стране зависит именно от газа. Цена на него за последние 12 месяцев выросла примерно на 340%.

Дефицит газа имеет драматические последствия, причем не только для пивоварен, но и для солодовен и производителей тары — бутылок, жестяных банок, даже картонной упаковки. И это на фоне проснувшейся у немцев жажды пива, которая за время пандемии чуть притупилась, — признает глава союза Хольгер Айхеле. — Мало нам того, что на карантине рынок разливного пива заметно просел. Пивоварам приходилось буквально сливать просроченный напиток в овраги.

Владелец одного из крупных предприятий в земле Северный Рейн — Вестфалия Михаэль Хубер закупил на пять недель вперед нефти, чтобы в чрезвычайной ситуации заменить ею газ. Он также обзавелся паровыми котлами, работающими на мазуте, и заказал большую партию стеклотары на случай дефицита.

Если мы останемся без российского газа, нам крышка, — признает немецкий пивовар.

Другая беда, также связанная с повышением газовых тарифов, пришла с неожиданной стороны. Как сообщает Politico, в Европе по цепочке разоряются компании — производители удобрений. Побочный продукт этого производства, CO2, используется в пивоварении. Карбонизация, то есть насыщение пива углекислым газом, происходит на этапе дображивания и созревания. Именно этот процесс отвечает за насыщенный вкус, «игристость» и пену. В конце августа о 50-процентном сокращении производства объявил норвежский концерн Yara — мировой лидер по аммиачным удобрениям. Ранее крупнейшая в Британии компания CF Fertilisers UK полностью остановила выпуск продукции в городе Биллингем. Неизбежно выросла и себестоимость «пивных пузырьков».

Неслучайно польская «дочка» известного датского бренда Carlsberg Polska заявила, что собирается временно прекратить производство пива.

Мало кто понимает, что углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. И его нельзя хранить очень долго, поэтому у нас осталось запасов всего на несколько дней, — пояснила представитель компании Беата Пташиньска-Едыняк. — Мы используем CO2 для герметичной закупорки бутылок, банок и бочонков. Возможно, нам придется свернуть производство пива в любой момент, но мы не единственные. Большинству пивных компаний, если у них нет мощностей для производства собственного CO2, придется делать то же самое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но Октоберфест все же будет

Германия, впрочем, на этом фоне выглядит довольно оптимистично. Как пишет Politico, засуха, страх перед новой волной ковида и вооруженный конфликт на Украине создают не лучший фон для предстоящего Октоберфеста, который считается самым массовым народным гулянием не только в Германии, но и в мире. За 16 дней граждане выпивают более 7 млн литров пива, это три олимпийских бассейна. В 2018 году фестиваль принес экономике баварской столицы €1,2 млрд. Он создает около 13 тысяч рабочих мест и привлекает миллионы гостей со всего мира, включая знаменитостей. В свое время на Октоберфесте отметились Билл и Хиллари Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Усейн Болт и многие другие. Однако в 2020 и 2021 годах праздник отменяли из-за ковида. Кстати, за всю его историю, которая берет начало в XIX веке, подобное происходило в исключительных случаях — во время войн, включая наполеоновскую, австро-прусскую, Первую и Вторую мировые, эпидемий холеры и испанки, а также гиперинфляции в Веймарской республике, ярко описанной Ремарком.

В этом году формальных причин для отмены Октоберфеста вроде бы нет, и на Терезином лугу (главной площадке праздника) вот-вот вырастут знаменитые палатки. Премьер Баварии Маркус Зедер уже дал добро и «готов открыть пивной вентиль».

Все идет по плану. Я уверен, что после двухлетнего перерыва у нас не будет отбоя в посетителях, — заявил местный политик, титулованный «босс Октоберфеста» (эдакий распорядитель праздника) Клеменс Баумгертнер.

А вот мэр Мюнхена Дитер Райтер, который по заведенной в 1950-х традиции откупоривает первый бочонок пива на Октоберфесте, еще в апреле осторожно заявил, что считает возобновление праздника в этом году неуместным по моральным соображениям.

Я не могу представить, как можно наслаждаться атмосферой фольклорного фестиваля, когда люди умирают каждый день, причем на расстоянии менее двух часов лёта от Мюнхена. Я не хочу никому навязывать свое мнение, чтобы меня не обвинили в морализаторстве. В конце концов, пусть каждый сам решает, насколько сильно он хочет в этом участвовать, — заявил бургомистр.

А вот Франк Хакельберг, глава Немецкой ассоциации шоуменов, не считает нужным отказываться от заработка.

Как ни прискорбно, войны и конфликты происходят по всему миру во все времена. И мы ничем не поможем людям, которых затронули эти конфликты, если отменим наши мероприятия, — заключил шоумен.

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Завет мумифицированного гедониста

Несмотря на жалобы британцев, в целом ситуация с пивом в Европе выглядит не столь ужасно. Понятно, что люди в стрессовой ситуации не станут массово отказываться от пива, а многие, возможно, даже предпочтут сэкономить на чем-то еще, лишь бы выпить кружку-другую. Об этом говорят и исследования, например Market Research Future (MRFR) обещает рост на 2,5% пивного рынка в мире к 2030 году. В том числе это связано и с ростом числа мини-пивоварен.

Европейские потребители пива постепенно изучают новые сорта, включая индийский бледный эль и несколько типов светлого эля. Они готовы вкладывать значительные средства в сорта премиум-класса, что увеличивает количество пивоварен и мини-пивоварен. А это способствует развитию отрасли в регионе. Кроме того, растущая забота о здоровье среди потребителей, которые хотят избегать более крепких алкогольных напитков, в сочетании с растущим числом вечеринок и мероприятий повысит уровень потребления крафтового пива в последующие годы, — сказано в исследовании.

По всей видимости, Европе стоит ожидать некоторого временного снижения потребления пива, но не столь трагического, как пытаются представить пивовары, рассчитывающие на субсидии от государства. Скорее, пить станут немного меньше, но до определенного уровня, считают эксперты. Возможно, владельцам пабов придется смириться с некоторыми изменениями. Скажем, посетители будут приносить иногда с собой напитки, сделанные в тех же мини-пивоварнях. Или перестанут давать орешки к пиву. Или перестанут включать электричество, перейдя на свечи.

Как писал британский юрист и философ гедонизма Иеремия Бентам, человек должен стремиться к удовлетворению — или собственному, или всеобщему, без этого он существовать не может. А потребление пива совмещает оба вида удовлетворения.

Иеремия Бентам завещал сохранить его тело для потомков. Так и было сделано — его мумия с восковой маской на лице до сих пор сидит в застекленном шкафу в Университетском колледже Лондона, напоминая, что трудности мимолетны, а удовольствие — неизменно.